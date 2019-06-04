Экс-замглавы управления СК по Москве Никандров вышел из колонии

Бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве вышел из колонии в Нижнем Тагиле по УДО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать», — заявил Никандров.

Он добавил, что у него «много планов на будущее».

Никандров был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о взятке. Позднее Верховный суд России смягчил ему приговор, изменив категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое.

Никандров был арестован по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца.