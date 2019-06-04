Экс-замглавы управления СК по Москве Никандров вышел из колонии
- РИА Новости
«Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать», — заявил Никандров.
Он добавил, что у него «много планов на будущее».
Никандров был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о взятке. Позднее Верховный суд России смягчил ему приговор, изменив категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое.
Никандров был арестован по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца.