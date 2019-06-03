Разработаны критерии использования «дальневосточных гектаров»

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Минвостокразвития России разработало критерии использования «дальневосточных гектаров», сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Отмечается, что действующее законодательство не содержит критериев использования земельных участков. 

Универсальным критерием надлежащего использования авторы проекта предлагают считать «ведение хозяйственной деятельности, ‎в результате которой отсутствует запущенность земельного участка». 

Отмечается, что для участков, предусматривающих размещение объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома, критерием может быть 20% и более строительной готовности объекта. Для растениеводства — использование 50% земли или более под посадки. Для животноводства — реальное наличие в хозяйстве скота, сенокоса, производства кормов и т. д.

В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что правительство России внесло в Государственную думу законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край.

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