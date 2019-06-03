Разработаны критерии использования «дальневосточных гектаров»
Отмечается, что действующее законодательство не содержит критериев использования земельных участков.
Универсальным критерием надлежащего использования авторы проекта предлагают считать «ведение хозяйственной деятельности, в результате которой отсутствует запущенность земельного участка».
Отмечается, что для участков, предусматривающих размещение объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома, критерием может быть 20% и более строительной готовности объекта. Для растениеводства — использование 50% земли или более под посадки. Для животноводства — реальное наличие в хозяйстве скота, сенокоса, производства кормов и т. д.
В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что правительство России внесло в Государственную думу законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край.