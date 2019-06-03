В Минздраве рассказали о состоянии детей после ЧП с батутом в Улан-Удэ

Две девочки, пострадавшие в результате падения батута в Улан-Удэ, переведены в травматологию, ещё двое детей остаются в реанимации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Бурятии.

«Две девочки в возрасте 4 лет переведены из отделения реанимации в травматологию, ещё два ребенка — семилетний мальчик и девочка, которая пострадала тяжелее всех, — остаются в реанимации», — заявили в ведомстве.

Ранее Nation News передавал, что СК возбудил уголовное дело по факту травмирования детей на надувном батуте.

ЧП произошло 28 мая возле одного из торговых центров Улан-Удэ.