В Минздраве рассказали о состоянии детей после ЧП с батутом в Улан-Удэ
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Бурятии.
«Две девочки в возрасте 4 лет переведены из отделения реанимации в травматологию, ещё два ребенка — семилетний мальчик и девочка, которая пострадала тяжелее всех, — остаются в реанимации», — заявили в ведомстве.
Ранее Nation News передавал, что СК возбудил уголовное дело по факту травмирования детей на надувном батуте.
ЧП произошло 28 мая возле одного из торговых центров Улан-Удэ.