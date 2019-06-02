В Краснодаре из-за пожара эвакуировали торговый центр

В Краснодаре из-за пожара в торговом центре эвакуированы 200 человек, об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

«В 11:26 мск… поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании, расположенном по адресу Краснодар, улица Уральская», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как отмечается, пожар произошёл в ТЦ «Галактика».

В МЧС добавили, что в ТЦ произошло возгорание вещей, а пожар смогли ликвидировать сотрудники организации.

По предварительным данным, один человек пострадал.

Ранее пожар произошёл в Москве в павильоне «Рыболовство» на территории ВДНХ.

Портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.