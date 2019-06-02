В Краснодаре из-за пожара эвакуировали торговый центр
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«В 11:26 мск… поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании, расположенном по адресу Краснодар, улица Уральская», — цитирует ведомство РИА Новости.
Как отмечается, пожар произошёл в ТЦ «Галактика».
В МЧС добавили, что в ТЦ произошло возгорание вещей, а пожар смогли ликвидировать сотрудники организации.
По предварительным данным, один человек пострадал.
Ранее пожар произошёл в Москве в павильоне «Рыболовство» на территории ВДНХ.
Портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.