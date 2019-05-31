СМИ: В России могут ввести электронные путевые листы для водителей коммерческого транспорта

В России могут ввести электронные путевые листы для водителей такси, автобусов и другого коммерческого транспорта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на обновлённую «дорожную карту» Национальной технологической инициативы «Автонет».

До декабря 2021 года возможность использования такого документа должна быть закреплена законодательно, а до июля 2022 года необходимо создать и ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему, обеспечивающую ведение баз данных в онлайн-режиме и передачу их надзорным органам.

Как пояснили в Минпромторге, поправки в «дорожную карту» одобрила профильная рабочая группа 15 мая.

«Формат электронного путевого листа будет утверждаться Минтрансом, а данные — храниться на специализированном портале. Срок хранения ЭПЛ пока не определён», — заявил представитель «Автонета» Ярослав Федосеев.

Он отметил, что внедрение таких документов позволит исключить возможность незаконного оформления перевозчиками и пресечь выдачу чистых бланков с печатями, а также получить корректные данные о работе автомобиля.

Кроме того, в путевом листе есть отметка о прохождении водителем предрейсового медосмотра.

«Если произойдёт ДТП с участием коммерческого автомобиля, сотрудники ГИБДД смогут максимально оперативно получить данные о медосмотре», — добавил представитель «Автонета».

Ранее автоэксперт Александр Холодов в беседе с Пятым каналом оценил предложение увеличить штрафы за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.