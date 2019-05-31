ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
- РИА Новости
Автовладельцев также предупредили о том, что вечером в пятницу, 31 мая, ожидаются дачные пробки, в связи с чем час пик начнётся раньше обычного.
Помимо этого, в ЦОДД напомнили о плотном движении на вылетных магистралях.
Водителям советуют тщательно выстраивать свой маршрут. Также рекомендуется пользоваться общественным транспортом, передаёт интернет-издание argumenti.ru.
Ранее сообщалось, что в Москве 31 мая ожидается до +26 °С.