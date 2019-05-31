ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве

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Центр организации дорожного движения призвал водителей проявлять осторожность при парковке автомобиля из-за дождя с грозой и сильным ветром в Москве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу ЦОДД в Twitter.
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
  • РИА Новости

Автовладельцев также предупредили о том, что вечером в пятницу, 31 мая, ожидаются дачные пробки, в связи с чем час пик начнётся раньше обычного.

Помимо этого, в ЦОДД напомнили о плотном движении на вылетных магистралях.

Водителям советуют тщательно выстраивать свой маршрут. Также рекомендуется пользоваться общественным транспортом, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве 31 мая ожидается до +26 °С.

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