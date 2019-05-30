В Удмуртии завели дело по факту незаконной организации азартных игр

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В Удмуртии завели уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.
В Удмуртии завели дело по факту незаконной организации азартных игр
  • ©pixabay.com

По данным следователей, трое жителей Сарапула создали преступную группу, в которую вовлекли более десяти человек. На протяжении полугода они нелегально проводили азартные игры в игорных заведениях как в самом городе, так и в Сарапульском районе.

Все участники группы задержаны. Изъято более 40 единиц игрового оборудования, а также деньги, вырученные от проведения азартных игр. Пресечена работа шести незаконных игорных заведений.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области завершили расследование дела против обвиняемых в организации подпольных казино.

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