В Подмосковье рассказали о модернизации детских площадок
- ©mos.ru
Соответствующая программа работает в регионе с 2013 года.
«Начинали с 60—70 площадок в год, настолько популярна стала эта программа, что последний год мы держим темп порядка 250—270 площадок — больших, многофункциональных, со спортивным ядром», — заявил Воробьёв.
По его словам, туда добавляют тренажёры и для молодых, и для представителей старшего поколения.
Ранее сообщалось, что в Московской области к 1 июня проверят на безопасность детские площадки.