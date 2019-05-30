В Подмосковье рассказали о модернизации детских площадок

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о модернизации детских площадок.

Соответствующая программа работает в регионе с 2013 года.

«Начинали с 60—70 площадок в год, настолько популярна стала эта программа, что последний год мы держим темп порядка 250—270 площадок — больших, многофункциональных, со спортивным ядром», — заявил Воробьёв.

По его словам, туда добавляют тренажёры и для молодых, и для представителей старшего поколения.

Ранее сообщалось, что в Московской области к 1 июня проверят на безопасность детские площадки.