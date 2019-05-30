Госдума одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем специальных средств сдерживания в отношении авиадебоширов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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globallookpress.com

Документ наделяет командира воздушного судна правом отдавать распоряжения членам экипажа о пресечении ими противоправных действий авиадебоширов. Они смогут пресекать такие действия с использованием спецсредств, размещённых на борту воздушного судна, перечень их устанавливается правительством. «Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолёту», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин. В декабре kp.ru передавал, что в Санкт-Петербурге завели административное дело против 20-летнего авиадебошира.