В Парке Победы отметили международный день миротворцев ООН
В рамках мероприятия прошло торжественное построение, возложение цветов и венков к Памятнику странам-участницам антигитлеровской коалиции и выступление творческих коллективов.
В акции приняли участие представители Информационного центра ООН в Москве, МИД, Минобороны и МВД, Федерального собрания, ветеранских и общественно-патриотических организаций, военные атташе ряда иностранных государств.
Мероприятие проводила межрегиональная общественная организация ветеранов миротворческих миссий ООН.
Международный день миротворцев ООН был учреждён Генассамблеей ООН в 2002 году.