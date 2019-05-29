В Ростовской области вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими

В Ростовской области вынесли приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии с четырьмя погибшими, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла 20 мая 2018 года. Водитель в состоянии алкогольного опьянения перестроился на встречную полосу, что привело к столкновению с ВАЗ-2101 с прицепом. Погибли четыре человека.

Аксайский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание водитель будет в колонии общего режима. Подсудимый также лишён прав на три года.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Тамбове четырёхлетний мальчик на автомобиле своей матери сбил пенсионерку.