В Ростовской области вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими
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Авария произошла 20 мая 2018 года. Водитель в состоянии алкогольного опьянения перестроился на встречную полосу, что привело к столкновению с ВАЗ-2101 с прицепом. Погибли четыре человека.
Аксайский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание водитель будет в колонии общего режима. Подсудимый также лишён прав на три года.
Вердикт пока не вступил в законную силу.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Тамбове четырёхлетний мальчик на автомобиле своей матери сбил пенсионерку.