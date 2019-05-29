Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о проверке качества липового мёда.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-центр организации.

Изучена продукция шести брендов. Основное внимание уделялось такому показателю качественного и безопасного мёда, как массовая доля 5-гидроксиметилфурфураля. В образце «Призвание — пчеловод» содержание этого вещества оказалось выше нормы.

Главным маркером натуральности названо диастазное число. Оно признано низким у продукции «Пчёлкин мед», «Медовая Кубань» и «Призвание — пчеловод».

Ранее Nation News сообщал, что «Росконтроль» проверил качество молочных конфет «Коровка».