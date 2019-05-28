В Пензе проверяют школу, где во время ЕГЭ сняли двери в туалете
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Воронков взял данный вопрос под личный контроль.
По его словам, пункт проведения экзамена, расположенный в школе №226 города Заречного, был предварительно принят без замечаний. На тот момент в туалетах не были сняты двери.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Пензенской области в ходе ЕГЭ сняли двери в туалете.
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина, комментируя ситуацию, пояснила, что двери сняли с петель в кабинках туалета не в связи с проведением экзамена, а по причине проведения ремонта.