В Пензе проверяют школу, где во время ЕГЭ сняли двери в туалете

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Министерство образования Пензенской области проводит проверку школы, где на момент проведения ЕГЭ были сняты двери в туалетах. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр образования региона Александр Воронков.
В Пензе проверяют школу, где во время ЕГЭ сняли двери в туалете
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Воронков взял данный вопрос под личный контроль.

По его словам, пункт проведения экзамена, расположенный в школе №226 города Заречного, был предварительно принят без замечаний. На тот момент в туалетах не были сняты двери. 

Ранее сообщалось, что в одной из школ Пензенской области в ходе ЕГЭ сняли двери в туалете.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина, комментируя ситуацию, пояснила, что двери сняли с петель в кабинках туалета не в связи с проведением экзамена, а по причине проведения ремонта.

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