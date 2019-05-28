В Пензе проверяют школу, где во время ЕГЭ сняли двери в туалете

Министерство образования Пензенской области проводит проверку школы, где на момент проведения ЕГЭ были сняты двери в туалетах. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр образования региона Александр Воронков.

Воронков взял данный вопрос под личный контроль.

По его словам, пункт проведения экзамена, расположенный в школе №226 города Заречного, был предварительно принят без замечаний. На тот момент в туалетах не были сняты двери.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Пензенской области в ходе ЕГЭ сняли двери в туалете.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина, комментируя ситуацию, пояснила, что двери сняли с петель в кабинках туалета не в связи с проведением экзамена, а по причине проведения ремонта.