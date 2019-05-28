Власти Петербурга рассказали о планах по благоустройству города

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Администрация Санкт-Петербурга намерена потратить 4,2 млрд рублей на формирование комфортной среды в городе в 2019 году, сообщает kp.ru.
Власти Петербурга рассказали о планах по благоустройству города
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Такое заявление было сделано в ходе заседания городского правительства. Уточнялось, что выделенные средства должны быть направлены на благоустройство дворов, пешеходных зон, садов и парков.

«Мы должны создать комфортные зоны отдыха абсолютно для всех горожан, всё необходимо сделать качественно», — сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что в числе новых проектов — реконструкция оранжереи в Таврическом саду и создание арт-парка на Петроградской стороне.

Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.

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