Власти Петербурга рассказали о планах по благоустройству города
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- РИА Новости
Такое заявление было сделано в ходе заседания городского правительства. Уточнялось, что выделенные средства должны быть направлены на благоустройство дворов, пешеходных зон, садов и парков.
«Мы должны создать комфортные зоны отдыха абсолютно для всех горожан, всё необходимо сделать качественно», — сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Отмечается, что в числе новых проектов — реконструкция оранжереи в Таврическом саду и создание арт-парка на Петроградской стороне.
Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.