Власти Петербурга рассказали о планах по благоустройству города

Администрация Санкт-Петербурга намерена потратить 4,2 млрд рублей на формирование комфортной среды в городе в 2019 году, сообщает kp.ru.

Такое заявление было сделано в ходе заседания городского правительства. Уточнялось, что выделенные средства должны быть направлены на благоустройство дворов, пешеходных зон, садов и парков.

«Мы должны создать комфортные зоны отдыха абсолютно для всех горожан, всё необходимо сделать качественно», — сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что в числе новых проектов — реконструкция оранжереи в Таврическом саду и создание арт-парка на Петроградской стороне.

Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.