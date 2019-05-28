Эксперт дал рекомендации по выбору качественного мороженого

Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору качественного мороженого.

«Сегодня мы начинаем выбор мороженого с проверки производителя. Можно вбить в интернете название с ключевыми словами — «фальсификат», «подделка», «обман потребителя». Если видим совпадения, то отказываемся от покупки», — заявил он.

По его словам, также нужно обратить внимание на наличие в составе растительных жиров.

Как напомнил Бражко, мороженое делают из молока, сливок и сливочного масла — это основные ингредиенты.

Ранее «Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое.

Также «ПолитЭксперт» информировал о результатах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве.