В Москве открылся первый Российский международный форум по протоколу

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В Москве начал работу первый Российский международный форум по протоколу.
В Москве открылся первый Российский международный форум по протоколу
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«Динамично развивающийся мир и процессы, характеризующие это развитие, — глобализация, информатизация, цифровизация — существенно обновляют требования к протоколу сегодня», — заявил руководитель протокола президента России Владислав Китаев.

Программа второго дня, 28 мая, включает панельную дискуссию о работе с первыми лицами, мастер-класс по использованию государственных символов, сессии по гостеприимству и безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург примет Всемирный день городов — 2019.

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