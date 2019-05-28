В Москве открылся первый Российский международный форум по протоколу

В Москве начал работу первый Российский международный форум по протоколу.

«Динамично развивающийся мир и процессы, характеризующие это развитие, — глобализация, информатизация, цифровизация — существенно обновляют требования к протоколу сегодня», — заявил руководитель протокола президента России Владислав Китаев.

Программа второго дня, 28 мая, включает панельную дискуссию о работе с первыми лицами, мастер-класс по использованию государственных символов, сессии по гостеприимству и безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург примет Всемирный день городов — 2019.