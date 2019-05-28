Медведев приедет на заседание Совета глав правительств СНГ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств, которое пройдёт 31 мая в Ашхабаде.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

«Председатель правительства Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится 31 мая в городе Ашхабад (Туркменистан)», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества стран СНГ, среди которых сфера инноваций, защита прав на объекты интеллектуальной собственности и таможенный контроль.

Также главы министерств обороны стран СНГ проведут встречу в Анапе 5 июня.