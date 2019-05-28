Медведев приедет на заседание Совета глав правительств СНГ
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
«Председатель правительства Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится 31 мая в городе Ашхабад (Туркменистан)», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества стран СНГ, среди которых сфера инноваций, защита прав на объекты интеллектуальной собственности и таможенный контроль.
Также главы министерств обороны стран СНГ проведут встречу в Анапе 5 июня.