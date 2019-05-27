В Омске прокуратура подтвердила факты незаконного сбора средств в школах и детсадах
- РИА Новости
В частности, выяснилось, что сотрудники учреждений и члены созданных органов самоуправления понуждали к сдаче денег в качестве родительских взносов и под видом благотворительных средств.
Суммы варьировались от 200 до 3000 рублей в год. В большинстве случаев средства расходовались на содержание и охрану зданий, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, хотя данные расходы должны нести органы местного самоуправления.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в школах Светлогорска выявили нарушения закона о защите персональных данных.