В Омске прокуратура подтвердила факты незаконного сбора средств в школах и детсадах

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В Омске прокуратура завершила проверки обращений родителей по поводу незаконных сборов средств в образовательных учреждениях. Из 20 заявлений, поступивших на горячую линию, подтвердились пять фактов — в трёх школах и двух детсадах. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В Омске прокуратура подтвердила факты незаконного сбора средств в школах и детсадах
  • РИА Новости

В частности, выяснилось, что сотрудники учреждений и члены созданных органов самоуправления понуждали к сдаче денег в качестве родительских взносов и под видом благотворительных средств.

Суммы варьировались от 200 до 3000 рублей в год. В большинстве случаев средства расходовались на содержание и охрану зданий, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, хотя данные расходы должны нести органы местного самоуправления.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в школах Светлогорска выявили нарушения закона о защите персональных данных.

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