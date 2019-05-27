В Омске прокуратура подтвердила факты незаконного сбора средств в школах и детсадах

В Омске прокуратура завершила проверки обращений родителей по поводу незаконных сборов средств в образовательных учреждениях. Из 20 заявлений, поступивших на горячую линию, подтвердились пять фактов — в трёх школах и двух детсадах. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В частности, выяснилось, что сотрудники учреждений и члены созданных органов самоуправления понуждали к сдаче денег в качестве родительских взносов и под видом благотворительных средств.

Суммы варьировались от 200 до 3000 рублей в год. В большинстве случаев средства расходовались на содержание и охрану зданий, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, хотя данные расходы должны нести органы местного самоуправления.

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