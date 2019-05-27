В Совфеде прокомментировали предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин.
В Совфеде прокомментировали предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин
  • Reuters

«На мой взгляд, у инициативы сразу несколько плюсов: во-первых, это чистая тара, во-вторых, это развитие малого бизнеса, который позволит организовать дополнительные рабочие места», — заявил он.

Третьим важным моментом сенатор назвал обеспечение экологической целесообразности.

Как добавил Рязанский, сдача стеклотары — полезная вещь.

Ранее газета «Известия» сообщала, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности полимерную и стеклянную.

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