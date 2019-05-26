В Иркутске потушили пожар в торговом центре

В Иркутске пожарным удалось ликвидировать возгорание в городском торговом центре «Торгсервис», передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя областного главка МЧС.

«Прибывшие подразделения локализовали открытое горение на площади 500 кв. м. В 8:12 (3:12 мск. — RT) пожар был ликвидирован», — заявили в ведомстве.



В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте для установления причины пожара.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара в иркутском торговом центре привлечены 38 сотрудников спецслужб и 12 единиц техники.

24 мая kp.ru передавало, что во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре в частном доме.