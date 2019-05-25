СК возбудил дело после гибели двух детей в пруду под Курском

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Следственный комитет по Курской области возбудил дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятилетнего мальчика и его шестилетней сестры в водоёме.
СК возбудил дело после гибели двух детей в пруду под Курском
  • РИА Новости

«По версии следствия, около 16 часов 22 мая 2019 года четверо малолетних детей без сопровождения взрослых приехали на пруд АО «Рыбхоз «Сеймский». Дети купались, бегали по бетонным плитам гидротехнического сооружения. Оступившись, девочка упала с плит в водоём для сброса воды. Увидев это, её девятилетний брат прыгнул, чтобы её спасти, но выбраться из воды им не удалось», — говорится в сообщении регионального СК.

Позднее водолазы извлекли тела детей из плотины со шлюзами для сброса воды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»), выясняются обстоятельства происшествия.

В апреле СК возбудил дело из-за гибели в Омске двух провалившихся под лёд детей.

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