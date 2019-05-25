В России намерены модернизировать советские системы «Град»

Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что планируется модернизация разработанной в Советском Союзе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» до уровня систем нового поколения «Торнадо-Г».

«Не так давно принята на вооружение новая систем РСЗО «Торнадо-Г». Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 «Град» до уровня «Торнадо-Г», — цитирует РИА Новости Кочкина.

Ранее он сообщил, что в этом году первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию.

В конце апреля Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл статический показ новейшей военной техники Западного военного округа, участвующей в параде Победы на Дворцовой площади 9 Мая.

Отмечалось, что были представлены ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Тайфун-К» — всего более 110 единиц техники.