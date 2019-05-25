В московском метро три станции фиолетовой ветки будут закрыты 25 мая
Как сообщает РИА Новости, станции возобновят работу в 5:30 26 мая.
Отмечается, что для пассажиров будут закрыты: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».
Движение поездов будет осуществляться только между станциями «Планерная» и «Выхино».
Также сообщается, что в этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ.
23 мая «Вечерняя Москва» передавала, что в Московском метрополитене заменили стёкла более чем на 70 станциях с начала года.