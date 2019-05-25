В московском метро три станции фиолетовой ветки будут закрыты 25 мая

В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что в субботу, 25 мая, три станции Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты из-за подготовки к открытию участка Некрасовской линии.

Как сообщает РИА Новости, станции возобновят работу в 5:30 26 мая.

Отмечается, что для пассажиров будут закрыты: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

Движение поездов будет осуществляться только между станциями «Планерная» и «Выхино».

Также сообщается, что в этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ.

23 мая «Вечерняя Москва» передавала, что в Московском метрополитене заменили стёкла более чем на 70 станциях с начала года.