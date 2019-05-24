Форум «Примаковские чтения» пройдёт 10—11 июня в Москве

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Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» пройдёт 10—11 июня в Москве.
Форум «Примаковские чтения» пройдёт 10—11 июня в Москве
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Его цель — создание в России регулярно действующей международной дискуссионной площадки для публичного обсуждения проблем мировой экономики, политики и международной безопасности с участием представителей отечественных и зарубежных научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров.

Главная тема форума — «Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?»

Запланировано выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также предусмотрены сессии с участием замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и министра финансов Антона Силуанова.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что более 120 мероприятий запланировано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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