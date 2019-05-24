В ЦОДД напомнили водителям в Москве о пятничных пробках

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) напомнили водителям в Москве об ухудшении дорожной ситуации при выезде из города в область в пятницу, 24 мая.

«В Москве снова сложно: сегодня пятница, вылетные трассы на выездах за город будут загружены уже после 15 часов», — говорится в сообщении центра в Twitter.

При этом затруднение в движении автотранспорта может наблюдаться и в центре города в связи с проведением дорожных работ и официальных мероприятий.

Ожидается, что ситуация на дорогах улучшится после 21:00.

23 мая пробки в столице достигли 9 баллов из максимальных 10.