В ЦОДД напомнили водителям в Москве о пятничных пробках
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- РИА Новости
«В Москве снова сложно: сегодня пятница, вылетные трассы на выездах за город будут загружены уже после 15 часов», — говорится в сообщении центра в Twitter.
При этом затруднение в движении автотранспорта может наблюдаться и в центре города в связи с проведением дорожных работ и официальных мероприятий.
Ожидается, что ситуация на дорогах улучшится после 21:00.
23 мая пробки в столице достигли 9 баллов из максимальных 10.