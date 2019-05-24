Жителям Москвы рассказали, как себя вести при нападении агрессивных ворон

Выводящие в мае-июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к воронятам, сообщили в пресс-службе Мосприроды.

«Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за своё потомство и они летят его защищать, невзирая ни на что», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рекомендовали не подходить к птенцам и не пытаться взять их в руки.

При этом в пресс-службе добавили, что в случае нападения ворон не стоит делать резких движений и кричать, нужно попытаться медленно отойти либо взять длинную палку и держать её в вытянутой руке, чтобы птица нападала на конец палки.

В конце марта глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии в городе диких лис.