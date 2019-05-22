В Россию из Германии экстрадировали обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере
- Reuters
По версии следователей, не позднее ноября 2011 года в Санкт-Петербурге женщина с сообщниками разработала преступный план хищения денег у населения. От потерпевших она получила более 37 млн рублей. Эти средства обвиняемая не вернула, распорядившись ими по собственному усмотрению.
Женщина скрылась от органов предварительного следствия и была объявлена в международный розыск. В январе 2019 года её задержали в Германии. Теперь она доставлена в Москву.
Ранее суд в Таиланде разрешил экстрадировать россиянина в США.