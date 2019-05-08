В Оренбургской области прошла акция «Диктант Победы»

Всероссийская акция «Диктант Победы» состоялась в Оренбургской области, сообщает RIA56. Отмечается, что её провели на 43 площадках.

Участниками мероприятия стали около 2,4 тыс. человек. Наибольшую активность проявили в том числе жители Октябрьского района Оренбурга, Сорочинского городского округа и Орска.

«Диктант — важная просветительская акция, которая позволит сохранить нашу память и историю для будущих поколений», — заявил исполняющий обязанности вице-губернатора по социальной политике региона Павел Самсонов.

Ранее «Дни.ру» передавали, что до начала основного этапа диктант состоялся на Дальнем Востоке. В нём приняли участие 5 тыс. человек из 11 регионов.