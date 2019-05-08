В Калининградской области рассказали о просроченной задолженности населения за электричество

Просроченная задолженность населения Калининградской области за поставленную электроэнергию составила на 1 апреля 344,6 млн рублей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ОАО «Янтарьэнерго».

Возможностью рассчитаться с долгом постепенно в 2018 году воспользовались 148 человек на общую сумму 3,5 млн рублей.

С начала 2019 года соглашение о реструктуризации подписали 77 потребителей на 3,8 млн рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала внесённый в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.