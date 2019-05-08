В Курганской области завели дело против чиновника администрации одного из районов

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В Курганской области завели уголовное дело против чиновника администрации Шадринского района. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, связанных с земельными махинациями. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В Курганской области завели дело против чиновника администрации одного из районов
  • РИА Новости

Фигурант — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам, транспорту и муниципальному заказу.

По данным прокуратуры, в 2013 году он заключил договор купли-продажи земельного участка площадью более 9 га, предназначенного для производственных целей. Впоследствии вид разрешённого использования был незаконно изменён.

Ущерб оценивается в 12 млн рублей.

Нарушения выявлены в результате прокурорской проверки исполнения земельного законодательства в Шадринском районе. Результаты переданы в СУ СК России по Курганской области, где приняли решение завести уголовное дело.

Ранее издание RostovGazeta.ru сообщало, что бывшему главному архитектору Ростовской области продлили домашний арест.

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