В Курганской области завели дело против чиновника администрации одного из районов

В Курганской области завели уголовное дело против чиновника администрации Шадринского района. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, связанных с земельными махинациями. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Фигурант — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам, транспорту и муниципальному заказу.

По данным прокуратуры, в 2013 году он заключил договор купли-продажи земельного участка площадью более 9 га, предназначенного для производственных целей. Впоследствии вид разрешённого использования был незаконно изменён.

Ущерб оценивается в 12 млн рублей.

Нарушения выявлены в результате прокурорской проверки исполнения земельного законодательства в Шадринском районе. Результаты переданы в СУ СК России по Курганской области, где приняли решение завести уголовное дело.

Ранее издание RostovGazeta.ru сообщало, что бывшему главному архитектору Ростовской области продлили домашний арест.