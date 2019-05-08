Калининградские следователи приняли участие в мероприятиях по благоустройству воинских захоронений

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Следователи регионального управления СК России приняли участие в мероприятиях по благоустройству мемориальных комплексов и воинских захоронений в Калининградской области, сообщает «Янтарный край».
Калининградские следователи приняли участие в мероприятиях по благоустройству воинских захоронений
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Совместно с воспитанниками кадетского корпуса имени Александра Невского школы №24 города Калининграда они, в частности, привели в порядок мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года в посёлке Поддубное Гурьевского района.

Кроме того, сотрудники Светлогорского межрайонного следственного отдела навели порядок на братском захоронении воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области привели в порядок более 500 памятников в преддверии 9 Мая.

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