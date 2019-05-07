В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»
- РИА Новости
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии... пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — приводит РИА Новости сообщение столичного главка МВД.
Отмечается, что в своей работе подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций и обналичивали деньги через банкоматы.
«В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объёмом более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов.