В Подмосковье завели дело по факту стрельбы по бизнесмену у жилого дома

Короткая ссылка
В Московской области завели уголовное дело по факту стрельбы по предпринимателю у жилого дома, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.
В Подмосковье завели дело по факту стрельбы по бизнесмену у жилого дома
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в Балашихе. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что неизвестный в камуфляжной форме и медицинской маске 11 раз выстрелил в мужчину 1989 года рождения, когда тот вышел из подъезда. Пострадавший госпитализирован.

Дела возбуждены по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и о незаконном приобретении, хранении или ношении оружия.

В марте сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны и полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета возле школы в Нижнем Новгороде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить