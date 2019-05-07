В Подмосковье завели дело по факту стрельбы по бизнесмену у жилого дома
- РИА Новости
Инцидент произошёл в Балашихе. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что неизвестный в камуфляжной форме и медицинской маске 11 раз выстрелил в мужчину 1989 года рождения, когда тот вышел из подъезда. Пострадавший госпитализирован.
Дела возбуждены по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и о незаконном приобретении, хранении или ношении оружия.
В марте сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны и полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета возле школы в Нижнем Новгороде.