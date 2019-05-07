СК выясняет причины гибели мужчины, найденного на Камчатке возле убитого медведя
По данным ведомства, инцидент произошёл 4 мая в Усть-Большерецком районе региона.
«4 мая 51-летний мужчина направился на участок,... где имелся сигнал сотовой связи, и не вернулся. Друзья мужчины на том месте обнаружили медведя, которого убил охотник. Рядом с трупом медведя обнаружено тело 51-летнего мужчины с повреждением головы и конечностей», — уточняется в сообщении.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.
По её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии полицейские были вынуждены открыть стрельбу по медведю, сбежавшему из парка отдыха и ранившему двух граждан в городе Карабулаке.