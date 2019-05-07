СК выясняет причины гибели мужчины, найденного на Камчатке возле убитого медведя

В следственном управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю выясняют обстоятельства гибели 51-летнего мужчины, тело которого было обнаружено его знакомыми возле убитого медведя.

По данным ведомства, инцидент произошёл 4 мая в Усть-Большерецком районе региона.

«4 мая 51-летний мужчина направился на участок,... где имелся сигнал сотовой связи, и не вернулся. Друзья мужчины на том месте обнаружили медведя, которого убил охотник. Рядом с трупом медведя обнаружено тело 51-летнего мужчины с повреждением головы и конечностей», — уточняется в сообщении.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.

По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии полицейские были вынуждены открыть стрельбу по медведю, сбежавшему из парка отдыха и ранившему двух граждан в городе Карабулаке.