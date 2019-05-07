В Москве проверяют бизнес-центр «Башня—2000» после сообщения о минировании

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Представители правоохранительных органов Москвы проверяют здание бизнес-центра «Башня-2000» на западе столицы после сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва бизнес-центра «Башня—2000» на набережной Тараса Шевченко», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве в связи с проверками, которые проводились на объектах массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о минировании, были эвакуированы более 7 тыс. человек

В конце апреля URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

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