Порты Ялты, Евпатории и Феодосии перешли на летний режим работы

Порты Ялты, Евпатории и Феодосии перешли на летний график работы с начала мая, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Крымских морских портов.

В частности, на теплоходах можно доехать из Ялты в Ласточкино гнездо, Мисхор и Гурзуф.

Ещё одно судно три раза в день курсирует вдоль побережья Евпатории. В Феодосии теплоход станет совершать регулярные прогулочные экскурсии в Коктебель.

С начала мая для поклонников морских круизов открыта линия Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в России начались перевозки пассажиров в Крым по единому билету.