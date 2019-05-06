Порты Ялты, Евпатории и Феодосии перешли на летний режим работы
- РИА Новости
В частности, на теплоходах можно доехать из Ялты в Ласточкино гнездо, Мисхор и Гурзуф.
Ещё одно судно три раза в день курсирует вдоль побережья Евпатории. В Феодосии теплоход станет совершать регулярные прогулочные экскурсии в Коктебель.
С начала мая для поклонников морских круизов открыта линия Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в России начались перевозки пассажиров в Крым по единому билету.