В МВД назвали возможную причину аварии на газопроводе на Урале
- РИА Новости
«На место происшествия выехала оперативная разведывательная группа предприятия-собственника данной ветки газопровода», — цитирует его ТАСС.
Представитель ведомства добавил, что «точные причины случившегося будут установлены в самое ближайшее время».
Как сообщили в компании «Газпром трансгаз Югорск», горение газа на повреждённом участке трубопровода «Ямбург — Поволжье» прекратилось.
Ранее сообщалось, что на Урале на участке газопровода «Ямбург — Поволжье» произошла авария.