В МВД назвали возможную причину аварии на газопроводе на Урале

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По предварительным данным, причиной аварии на газопроводе «Ямбург — Поволжье» в Свердловской области мог стать износ оборудования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
В МВД назвали возможную причину аварии на газопроводе на Урале
  • РИА Новости

«На место происшествия выехала оперативная разведывательная группа предприятия-собственника данной ветки газопровода», — цитирует его ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что «точные причины случившегося будут установлены в самое ближайшее время».

Как сообщили в компании «Газпром трансгаз Югорск», горение газа на повреждённом участке трубопровода «Ямбург — Поволжье» прекратилось.

Ранее сообщалось, что на Урале на участке газопровода «Ямбург — Поволжье» произошла авария.

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