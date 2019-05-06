В МВД назвали возможную причину аварии на газопроводе на Урале

По предварительным данным, причиной аварии на газопроводе «Ямбург — Поволжье» в Свердловской области мог стать износ оборудования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

РИА Новости

«На место происшествия выехала оперативная разведывательная группа предприятия-собственника данной ветки газопровода», — цитирует его ТАСС. Представитель ведомства добавил, что «точные причины случившегося будут установлены в самое ближайшее время». Как сообщили в компании «Газпром трансгаз Югорск», горение газа на повреждённом участке трубопровода «Ямбург — Поволжье» прекратилось. Ранее сообщалось, что на Урале на участке газопровода «Ямбург — Поволжье» произошла авария.