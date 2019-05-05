Стали известны марки самых продаваемых в России автомобилей с пробегом

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Эксперты назвали марки отечественных автомобилей с пробегом, которые стали самыми продаваемыми в России в первом квартале 2019 года.

Как передаёт ФАН, хэтчбек LADA «Самара-2» занял первое место в списке (30 тыс. проданных автомобилей).

Второе место досталось «семёрке» с показателем 24,2 тыс. проданных машин.

Третьей стала LADA 2170 «Приора» — 23,5 тыс. проданных авто.

В топ-10 в том числе вошли «десятка», LADA 4x4, «двенадцатая», седан LADA 2190 «Гранта» и «пятнадцатая».

Ранее Newinform назвал LADA 4x4 самым популярным внедорожником с пробегом в России по итогам первого квартала 2019 года.

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