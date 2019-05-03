В Петербурге на складе произошёл пожар

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в помещениях склада. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

«В трёхэтажном административно-производственном здании горит обстановка... Ранг пожара повышен до номера 2», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 23:10 мск.

По последним данным, площадь пожара составляет 300 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 22 единицы техники и 86 сотрудников МЧС.

Кроме того, на место выехали специалисты для замера выброса вредных веществ.

Сведения о пострадавших не поступали.

В конце апреля в Подмосковье произошёл пожар на территории промышленной зоны.

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