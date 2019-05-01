Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава освобождён от должности

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Министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава освобождён от должности. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.
Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава освобождён от должности
  • © МВД России

«Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта полиции Каву Дмитрия Богдановича, министра внутренних дел по Республике Ингушетия», — говорится в указе.

Ранее Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.

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