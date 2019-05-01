Эксперт рассказал, как предотвратить поломки в автомобиле во время майских поездок

Автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал, как предотвратить поломки в автомобиле во время майских поездок.

«Нужно помыть радиатор, там скапливаются реагенты и соль. Алюминиевым радиаторам это неполезно. Важно увидеть, что машина не греется. Если придётся буксовать, то проблема перегрева встанет остро в автомобиле», — заявил он.

По его словам, подвеску проще всего осмотреть при замене масла.

Кроме того, считает Хресин, с собой всегда нужно иметь резиновые сапоги, перчатки, несколько тросов, пару лопат.

Эксперт также посоветовал просматривать навигатор на наличие пробок, чтобы не провести выходные в пути.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области предупредили о риске увеличения числа дорожно-транспортных происшествий в майские праздники.