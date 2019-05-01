В Московской области введён особый противопожарный режим

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В Московской области с 1 мая введён особый противопожарный режим, запрещающий разжигать костры и использовать мангалы в лесных массивах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В Московской области введён особый противопожарный режим
  • РИА Новости

«С 1 мая на территории Подмосковья введён особый противопожарный режим», — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Фёдор Польшин.

Также мера подразумевает запрет на сжигание сухой травы, добавил он.

Ранее в лесах Забайкалья ввели режим ЧС.

Как рассказал врио главы Забайкальского края Александр Осипов, ущерб от природных пожаров в регионе составил 1 млрд рублей.

Также 17 апреля URA.RU назвало причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.

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