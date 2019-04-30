На Урале вынесли приговор обвиняемому в убийстве сотрудника Росгвардии

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Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор в отношении курсанта-лётчика, обвиняемого в убийстве сотрудника Росгвардии, передаёт URA.RU.
На Урале вынесли приговор обвиняемому в убийстве сотрудника Росгвардии
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«Александр Мороз признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство из хулиганских побуждений» и «Кража». Он приговорён к 17 годам колонии строгого режима с выплатой семье погибшего 2 млн рублей», — заявили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Преступление было совершено 30 декабря 2017 года.

По данным следователей, Мороз приехал на праздники в город Усть-Катав к родителям. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошёл к незнакомому мужчине и беспричинно нанёс ему более 20 ударов. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Мороз украл у убитого 100 рублей и сотовый телефон стоимостью 2,7 тыс., после чего скрылся.

Ранее ФАН сообщало, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек.

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