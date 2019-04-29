На Кольцевой линии московского метро появился новый тематический поезд

На Кольцевой линии столичного метрополитена в понедельник, 29 апреля, появился новый тематический поезд, он посвящён фестивалю «Московская весна a cappella», передаёт «Вечерняя Москва».

Отмечается, что вагоны поезда окрашены в жёлтый и зелёный цвета.

«Зайдя в поезд, можно разгадывать головоломки, знакомиться с различными музыкальными фактами, с биографией тех музыкантов, которые принимали участие в предыдущих фестивалях», — указано в тексте.

По словам начальника службы внешних связей метрополитена Юлии Дорохиной, поезд будет курсировать по Кольцевой линии в течение двух недель.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что международный фестиваль и конкурс «Московская весна а cappella» будет проходить на 51 площадке города в период с 1 по 12 мая.