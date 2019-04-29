Прямые автобусные рейсы из Баку и Минска в Крым могут запустить в 2019 году

Прямые автобусные рейсы из Баку и Минска в Крым могут быть запущены в 2019 году, сообщает «Крыминформ».

«Планируется в этом году организовать рейсы с Баку, Минском и Санкт-Петербургом. Это будут прямые автобусные рейсы», — заявил министр транспорта республики Сергей Карпов на заседании Общественного совета по строительству Крымского моста.

По его словам, туристы активно пользуются автобусным сообщением с полуостровом.

Ранее Карпов рассказал о решении транспортной проблемы под Феодосией благодаря трассе «Таврида».