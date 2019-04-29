В Москве рассказали о концепции ландшафтного парка «Остров мечты»

В российской столице рассказали о концепции ландшафтного парка «Остров мечты». Как сообщает «Вечерняя Москва», это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Его строят в Нагатинской пойме.

Вместе с парком развлечений будет благоустроен природных парк. Концепцию благоустройства общей площадью 44 га разработали совместно с итальянским архитектурным бюро Land Milano.

Предусмотрены спортивные и детские игровые площадки, беговые и велодорожки, экстрим-парк, открытый кинотеатр, искусственный водоём с фонтанами, другие зоны для активного отдыха и досуга.

«Вне зависимости от погодных условий гости смогут кататься на аттракционах, отдыхать, гулять по... территории ландшафтного парка с фонтанами, проводить время в кафе и ресторанах», — отметил заммэра Марат Хуснуллин.

Как рассказал Хуснуллин, ежегодно «Остров мечты» смогут посещать до 50 млн человек.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».