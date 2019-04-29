В Москве рассказали о концепции ландшафтного парка «Остров мечты»
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Вместе с парком развлечений будет благоустроен природных парк. Концепцию благоустройства общей площадью 44 га разработали совместно с итальянским архитектурным бюро Land Milano.
Предусмотрены спортивные и детские игровые площадки, беговые и велодорожки, экстрим-парк, открытый кинотеатр, искусственный водоём с фонтанами, другие зоны для активного отдыха и досуга.
«Вне зависимости от погодных условий гости смогут кататься на аттракционах, отдыхать, гулять по... территории ландшафтного парка с фонтанами, проводить время в кафе и ресторанах», — отметил заммэра Марат Хуснуллин.
Как рассказал Хуснуллин, ежегодно «Остров мечты» смогут посещать до 50 млн человек.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».