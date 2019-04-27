«Коммерсантъ» узнал об аресте в Москве украинского мультимиллионера

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Украинского мультимиллионера Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, следователи СУ СКР по Центральному округу столицы возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК России.

Отмечается, что Климца поместили в СИЗО 12 апреля. Адвокаты бизнесмена обжаловали решение суда об аресте в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение. При этом, как отмечает издание, сам бизнесмен остался под стражей.

По некоторым данным, визит украинского предпринимателя в Москву связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль над которыми был фактически утерян после начала конфликта в 2014 году.

Павел Климец ранее входил в топ-100 самых богатых людей Украины. По итогам 2018 года, ИК Dragon Capital оценило его состояние в $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP.

По данным Forbes Украина, состояние бизнесмена оценивается в $34 млн.

 

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