В Москве прошла церемония вручения премии «Наследие страны»

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В Москве в ивент-холле Triumph 26 апреля состоялась церемония вручения премии «Наследие страны». Отмечается, что мероприятие организовано одноимённым благотворительным фондом, задачей которого является оказание помощи семьям, оказавшимся в трудных ситуациях.

В мероприятии приняли участие в том числе члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, а также знаменитые российские артисты, музыканты и спортсмены.

«За 15 лет фонд провёл активную работу, оказывая адресную материальную помощь детским домам, ветеранам ВОВ и малоимущим семьям», — указано в тексте на сайте организации.

Ранее стало известно, что 17 мая пройдёт всероссийская акция «Баланс доверия». Мероприятие проведёт Фонд поддержки детей.

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