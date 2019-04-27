В Крыму изъяли 77 поддельных купюр в I квартале

На территории Республики Крым изъято 77 поддельных купюр в I квартале текущего года.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по региону Александра Ежова.

«К сожалению, это достаточно большая по сравнению с другими регионами цифра, но с каждым годом благодаря предпринимаемым действиям она уменьшается», — заявил он.

По его словам, чаще всего появляются поддельные купюры номиналом 5000 рублей — они выявлены в количестве 41 штуки.

В 2018 году «Газета.Ru» информировала, что в Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и сбыте фальшивой купюры номиналом 2000 рублей.