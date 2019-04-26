Эксперт прокомментировал планы Минобороны реконструировать более 100 военных аэродромов

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Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН прокомментировал планы Минобороны реконструировать более 100 военных аэродромов.
Эксперт прокомментировал планы Минобороны реконструировать более 100 военных аэродромов
  • Аэродром Бельбек в Крыму / © Александр Полегенько
  • РИА Новости

«Дело в том, что реконструкция военных аэродромов России необходима для работы современных и перспективных военных самолётов ВКС. Наши самолёты становятся более скоростными, более технологичными и требуют к себе особого отношения», — заявил эксперт.

По его словам, аэродромы необходимо удлинять, создавать дополнительные полосы безопасности, возможно, даже делать новые аэродромы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что планируется отремонтировать более 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов. Кроме того, на аэродромах будет построено более 700 объектов.

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